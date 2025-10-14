¾¾ºåµí¡ß¤ï¤µ¤Ó ¡ÈìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤Î¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×10·î14Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä/¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï10·î14Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¤Ç¡¢Å¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ162±ßÁ°¸å¡£
1959Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢Â¨ÀÊ¤á¤ó¤òºî¤ëºÝ¤ËÍî¤Á¤¿·çÊÒ¤ËÌ£¤ò¤Ä¤±¡¢¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¼Ò°÷¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1973Ç¯¤Ë¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¡£1988Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢Âç¤¤µ¤ä·ÁÂÖ¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¤½¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë¾¾ºåµí¤Î¥ß¥ó¥Á¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢Äø¤è¤¤»É·ã¤Î¤¢¤ë¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¾¾ºåµí¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌ¾ï1ËÜ»ÅÍÍ¤ÎÌÍ¤ò3ËÜÌÍ¤ËÊÑ¹¹¡£3ËÜÌÍ¤Ë¤è¤ëÀ¸ÃÏÉ½ÌÌ¤Î±úÆÌ¤Ç¡¢¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤Î½Å¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤ï¤µ¤Ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï65g¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×