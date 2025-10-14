¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÂÇÀÊÆâÍÆ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×Ìµ°ÂÂÇ¤â»Ø´ø´±¤Ï¾Î»¿¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2ÅÙ¤Î¿½¹ð·É±ó¡ÄÂÇ·âÉÔ¿¶¤âÁê¼ê¤Î¡È·Ù²ü¿´¡ÉÊÑ¤ï¤é¤º
ÂÇ·âÉÔ¿¶¤ÎÂçÃ«¤À¤¬¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î·Ù²ü¿´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÈôµå¤¬°ìÅ¾¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖÃæ¥´¥íÊ»»¦¡×¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.056¤È¡¢ÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡£3²ó°ì»à¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ïº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢5²ó°ì»àÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¿½¹ð·É±ó¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤â¿½¹ð·É±ó¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢°ì»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç2¡Ý0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¤³¤ì¤¬µ®½Å¤Ê1ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDoger Blue¡Ù¤¬¸ø³«¡£¹¶·â¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ìë¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤·¡¢»°¿¶¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÂÇÀÊÆâÍÆ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡¢²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ËÅ°¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇÎ¨.138¡Ê29ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡Ë¤ÈÂÇ·âÉÔ¿¶¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë2ÅÙ¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ç·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂç»ö¤Ê½éÀï¤òÀ©¤·¡¢ÂçÃ«¤â¾õÂÖ¤ò¤³¤³¤«¤é¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]