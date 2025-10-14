¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤È¡ÖUNIQLO UMEDA¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡ÖUTme¡ª¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡ÖUNIQLO UMEDA¡×¤È¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢10·î24Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUTme¡ª¡×¤Ë¡¢¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£10·î24Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëUNIQLO UMEDA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ú¥¢¡Ê½¤Íý¡Ë¡¦¥ê¥á¥¤¥¯¡Ê»É½«¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖRE¡¥UNIQLO STUDIO¡Ê¥ê¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢¥À¥¤¥¥ó¤ä¶õµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
£Ô¥·¥ã¥Ä¡ÊÈ¾Âµ¡Ë¡ÊS¡ÁXL¡Ë¡§1990±ß
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÂç¡Ë¡§2490±ß
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê¾®¡Ë¡§1990±ß
¡ÖRE.UNIQLO STUDIO¡×»É½«¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§1000±ß¡Á
¢¨»É½«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢²áµî¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¾¦ÉÊ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ÅöÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡áhttps://www.daikin.co.jp