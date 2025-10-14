º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬9²óÄù¤á¤é¤ì¤º¡ÄÆó»à¤«¤é¤Î¸òÂå¤ËNHK²òÀâ¤ÏËÜ²»¥Ý¥í¥ê¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Êµå¿ô¡£¤â¤¦°ì¿ÍÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ(±¦)¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÅÏ¤¹º´¡¹ÌÚ(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë2¡Ý1¤È¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¡¢9²ó¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÈôµå¤¬°ìÅ¾¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖÃæ¥´¥íÊ»»¦¡×¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡9²óÎ¢¤Ï¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡É¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Áö¤é¤º¡¢À©µå¤Ë¤â¶ìÀï¡£°ì»à¤«¤éº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤Ë¡£1ÈÖ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ËÃæµ¾Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢µß±çÅ¾¸þ¸å¤Î½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë¤â»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬3ÈÖ¼ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤È¤Î¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ØNHK-BS¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¹Åç¤Î¾®ÁáÀîµ£É§»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¸å¤Ë¡ÖÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ëµå¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¡¢22µå¤ÈÃÎ¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Êµå¿ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó36µå¤òÅê¤²¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤«¤éÃæ3Æü¡£°ÜÆ°¤ò¶´¤ó¤Ç¤ÎÄ´À°¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾®ÁáÀî»á¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é·ÑÅê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¡¢¤â¤¦°ì¿ÍÅê¤²¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ýÀË¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬Æó»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï4ÈÖ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÈ¿·â¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö9²ó¤Ï¥Ò¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ºÇ¸å¤òÄù¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¡Ö¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÏÉé¤±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢9²ó¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
