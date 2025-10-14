¥×¡¼¥Þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÈ¯¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAYSKY¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä
¥×¡¼¥Þ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÈ¯¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAYSKY¡Ê¥»¥¤¥¹¥«¥¤¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡ÖPUMAxSAYSKY¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò10·î24Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥Þ¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º2¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¡Ç½À¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
SAYSKY¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ²¤¤é¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà»È¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂè1ÃÆ¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÁö¤ëÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¡áThe Unsung Heroes¡ÊÌ¾¤â¤Ê¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£SAYSKYÆÃÍ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥×¡¼¥Þ¤ÎºÇÀèÃ¼¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥é¥¤¥ó¤È¾å¼Á¤ÊÁÇºà¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡È¶¦¤ËÁö¤ëÎÏ¡É¤òÉ½¸½¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡ÈUNITY¡Ê¥æ¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡É¤Î¤â¤È¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¡¢À¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Îå¤Þ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò»¾¤¨¤ë¤â¤Î¡£Ä«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãç´Ö¤«¤é¡¢¥³¡¼¥¹±è¤¤¤Ç±þ±ç¤¹¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡£
¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àß·×¤È¥é¥Ü¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¡¼¥Þ»Ë¾åºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê¥ì¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖFAST¡ÝR NITRO ELITE 3¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥¢¡¼¥ë ¥Ë¥È¥í ¥¨¥ê¡¼¥È 3¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËèÆü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤¿ËüÇ½¥â¥Ç¥ë¡ÖVELOCITY NITRO 4¡Ê¥ô¥§¥í¥·¥Æ¥£ ¥Ë¥È¥í 4¡Ë¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤âSAYSKY¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢½©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÅ¸³«¡£ÄÌµ¤À¡¦·ÚÎÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä´ÑÀï»þ¤Ë¤â²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥Õ¥¡¥¹¥È7¡¼¥ë¥Ë¥È¥í¥¨¥ê¡¼¥È3_Saysky¡§3Ëü8500±ß
¥ô¥§¥í¥·¥Æ¥£¥Ë¥È¥í4 SAYSKY¡§1Ëü6500±ß
PUMA¡ßSAYSKY ¥·¥ó¥°¥ì¥Ã¥ÈAOP¡§9350±ß
PUMA¡ßSAYSKY RUN ¥·¥ç¡¼¥Ä ¥á¥ó¥º¡§9900±ß
PUMA¡ßSAYSKY SS T¥·¥ã¥Ä¡§7700±ß
PUMA¡ßSAYSKY ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É LS¡§1Ëü3200±ß
PUMA¡ßSAYSKY ¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä AOP¡§1Ëü450±ß
PUMA¡ßSAYSKY ¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡§6050±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¥×¡¼¥Þ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://jp.puma.com/jp/ja