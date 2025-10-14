¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢¡Ö¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖJewel Blue ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖÏÂÉ÷¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ð¡¼FUGA¡ÊÉ÷²í¡Ë¡×¡Ê25F¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12·î1Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢³¹¤¬ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤á¤¯À»Ìë¤Ë¡¢±Ê±ó¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡Ö¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖJewel Blue ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
À¡¤ó¤ÀÀÄ¤Îßê¤á¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢¿´¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ëÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¼«¿È¤¬»Å¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òºÌ¤ë¡ÖÂ£¤êÊª¡×¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£¹âÁØ³¬¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¹¬¤»¤òËÂ¤°¥Ö¥ë¡¼¤Îµ±¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¤³¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÃÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤«¤é¡¢¿´²¹¤Þ¤ë²¼ÃÊ¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¼«¿È¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡ÖMy Christmas Parfait¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢À±¤Î¥¢¥é¥¶¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡¦¥¹¥Î¡¼¡×¤Ç¡¢ßê¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡£¿·½É¤Î³¹¤òºÌ¤ëÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¹¬¤»¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤ò¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
±Ê±ó¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡Ö¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡ÖMy Christmas Parfait¡×¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¼«¿È¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Îä¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥Á¥å¡¼¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¡×¤ä¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤Ê¤É¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹¤«¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É¤Î¹âÁØ³¬¤«¤éÅß¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Î¡ÖJewel Blue ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×¡Ï
´ü´Ö¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§2:00P.M.¡Á5:00P.M.¡ÊL.O.4:30P.M.¡Ë ¢¨2»þ´ÖÀ©
¾ì½ê¡§ÏÂÉ÷¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ð¡¼ FUGA¡ÊÉ÷²í¡Ë¡Ê25F¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ Ê¿Æü6500±ß ÅÚµÙÆü7000±ß
