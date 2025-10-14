¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤âŽ¤ËãÀ¸ÂÀÏº¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¸øÌÀÅÞ¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤µ¤»¤¿"ÃÓÅÄÂçºî¤Î¤¤¤Ê¤¤ÁÏ²Á³Ø²ñ"¤Î¶ì¤·¤¤ÆÃ¼ì»ö¾ð
¢£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÃíÊ¸¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
10·î10Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï1999Ç¯°ÊÍèÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¤ä¤á¤ë¤È·èÃÇ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÆüËÜÀ¯¼£¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï10·î4Æü¡¢ÁíºÛÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬ÅöÁª¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤«¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸øÌÀÅÞ¤ÏÄ¾¸å¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï4Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¹â»Ô»á¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¡¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Î¤±¤¸¤á¡¢µ¬À©¶¯²½¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È£³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¥à¡¼¥É¤ÎÍÞÀ©¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿Í×µá¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò½©µ¨ÎãÂçº×¤Ø¤Î»²ÇÒ¼è¤ê¤ä¤á¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸øÌÀÅÞÂ¦¤Ë¿§¤è¤¤ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÂÎÀ©¤Ï10·î7Æü¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï2022Ç¯¤«¤éÁû¤¬¤ì»Ï¤á¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¡£¤³¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤ÏÀ¤«¤é¤Î°ìÄê¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¥µ¥¤¥É¤Ï¤è¤ê¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¼þÃÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢1964Ç¯¤Ë¸øÌÀÅÞ¤òÁÏÀß¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢¿·½¡¶µÃÄÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ê2023Ç¯¤Ë»àµî¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÓÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö·ûË¡9¾ò¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï°ì°áÂÓ¿å¡Ê¶á¤¯¤Æ¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¡Ë¤Î¹ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢À¯¼£¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë´ó¤ê¤Î¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤â¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆ»º¸ÇÉ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÄ¹¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºöÂÖÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÌÀ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤â¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¡×¤ò¼«Ç¤¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢Æâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÃíÊ¸¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ì±¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ï¢Î©¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âËäË×¤»¤º¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¼êÊÁ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¶î¤±°ú¤Àï½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¹ñÀ¯Áªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂåÉ½¤¬ÍîÁª
¼ÂºÝ¡¢²áµî¤Ë¤â¡Ö¼«¸ø¤Î´Ö¤Ë¤¹¤¤ÞÉ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤Ê¤É¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡Ö¸¤¤â¿©¤ï¤Ê¤¤É×ÉØ·ö²Þ¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ë¶¸¸À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤ëÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
Â¿¤¯¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó»Ù±ç¤È¤Ï¼«¤é¤Î¿®¶Ä¿´¤ò»î¤µ¤ì¤ë¡ÖË¡Àï¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡Ö¸ùÆÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÈà¤é¤ÎÁªµó³èÆ°¤ÎÀª¤¤¤Ï·ã¤·¤¯¡¢½¾Íè¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¤È¤Ï¡Ö½ÐÇÏ¤¹¤ì¤ÐÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤Ç¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¸øÌÀÅÞ¥µ¥¤¥É¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢ÅöÁª¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁªµó¶è¤Ø¸õÊä¼Ô¤òÌµÍý¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤ê¡Ö¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤Î´°Á´¾¡Íø¡×¤Ï¸Ç¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾¡Íø¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤Î½¡¶µÅª°ìÂÎ´¶¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤ÎÁªµó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤¬Éé¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯10·î¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î32µÄÀÊ¤ò24µÄÀÊ¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëºë¶Ì14¶è¤ÇÅÞÂåÉ½¤ÎÀÐ°æ·¼°ì»á¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÆâ³°¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Â³¤¯25Ç¯6·î¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÂçÅÄ¶è¤Ç2¿Í¡¢¿·½É¶è¤Ç1¿Í¤¬ÍîÁª¤·¡¢9²óÏ¢Â³¤ÎÁ´°÷ÅöÁª¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ7·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ÖÁªµó¶è7µÄÀÊ¡¢ÈæÎãÂåÉ½7µÄÀÊ°Ê¾å¡×¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï4¿Í¡£ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤ÎÅöÁª¤â4¿Í¤É¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÈæÎãÉ¼¤â¡¢Îã¤¨¤Ðº£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬½¸¤á¤¿¤Î¤Ï521ËüÉ¼¡£2005Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï898ËüÉ¼¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Î¤»¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤ÎÀ¼
¤³¤Î¸øÌÀÅÞÂàÄ¬¤Î¸¶°ø¤È¤Ï²¿¤«¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÓÅÄÂçºî»á¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿µ²±¤ò»ý¤ÄÇ®¿´¤Ê²ñ°÷¤Î¹âÎð²½¤À¡£
¤Þ¤¿·ë¶É¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤ÆÁÏ²Á³Ø²ñ°÷°Ê³°¤Ë»Ù»ý¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¹¤²¤ëÅØÎÏ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¥Ä¥±¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÇ®¿´¤Ê²ñ°÷¤Î¹âÎð²½¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÂ¾ÅÞ¡ÊÆÃ¤Ë¿·¶½À¯ÅÞ¡Ë¤ËÈæ¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËSNS¤Î³èÍÑÀïÎ¬¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£º£¡¢¤½¤ì¤é¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÎÏ¡×¤Ï¸½ºß¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½¾ìÁØ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤òË¬¤ÍÊâ¤¯¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÔ¾Í»ö¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤äÎ¢¶âÌäÂê¡Ë¤Î¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÉ¼¤¬¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÎÏ¡×¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯¡£¤½¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ï¡¢¼Â¤Ë»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµóÂÎÀ©¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É°ìÂÎ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁªµó¶è¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤ÎÁªµó»Ù±ç¤Ç½ÅÍ×¤ÊÈæ½Å¤òÀê¤á¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖF¼è¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÔÆ°¤À¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÎ¿Í¤äÍ§¿Í¡Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¡áF¡Ë¤¿¤Á¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò°ÍÍê¤·¤Æ²ó¤ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¶áÇ¯¡¢F¼è¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÎ¢¶âµÄ°÷¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅêÉ¼°ÍÍê¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÎÏ¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ¿¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Ä¹Ç¯¸øÌÀÅÞ¤òÇ®¿´¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸Å»²ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö°¤¤¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¼¹¹ÔÉô¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¸½¾ìÁØ¤ÎÅÜ¤ê¤Î±ê¤Ë¡¢Ìý¤òÃí¤°¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ª¤è¤Óº£Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¢»²±¡Áª¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¡×¤¿¤Á¤Ë¿äÁ¦¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸õÊä¤Ë¡¢¸øÌÀ¤¬ÆÈ¼«¤Î¿äÁ¦¤ò½Ð¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂç¤¤ÊÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¼«ÎÏ¤Ç¾®Áªµó¶è¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤¤
¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ìÁØ¤Ë¶á¤¤¸øÌÀÅÞ¤Î°ìÉôÃÏÊýµÄ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢SNS¤ÇÎ¨Ä¾¤ÊÅÞËÜÉôÈãÈ½¤ò¹Ô¤¦¸÷·Ê¤µ¤¨¸«¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÇÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡Êº£Ç¯5·î³«ºÅ¡Ë¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¶µê¤·¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸øÌÀÅÞ¾åÁØÉô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤âÀ§¡¹Èó¡¹¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬Áªµó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸½¾ìÁØ¤Ë¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¾åÁØÉô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò²¿¤È¤«¤·¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤¬±²´¬¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢¸øÌÀÅÞ¼¹¹ÔÉô¤¬¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÂÎÀ©¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Î¤±¤¸¤á¡×¤ò¶¯¤¯µá¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ËÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸½¾ì¤Î¶õµ¤¡×¤ËÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ¹¤¤¡£°ìÈÌ¤Ë¡Ö¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤ÎÉ¼¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò°ìÊýÅª¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÁêÅö»ö¾ð¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¸ø¾Î²ñ°÷¡Ê¿®¼Ô¡Ë¿ô827ËüÀ¤ÂÓ¤È¤¦¤¿¤¦½¡¶µÃÄÂÎ¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï200Ëü¡Á400Ëü¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤½¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬¶¯¤¯¤È¤â¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î½°±¡Áª¾®Áªµó¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÆÈÎÏ¤Ç¸õÊä¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¡È¤¹¤´¤Þ¤ì¤ë¡É¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¿¤Á
¤À¤«¤é¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»ý¤ÄÉ¼ÅÄ¡ÊÊÝ¼éÁØ¤ä³Æ¼ï¶È³¦ÃÄÂÎ¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¾®Áªµó¶èÀ©¤Ç¤Ê¤¤ÃÏÊýÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªµó¤Ç°ìÄê¤Î¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤ÎÅöÁª¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸øÌÀ¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉ¼¤òÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Ë¤è¤³¤»¡×¤ÈÇ÷¤ëÎã¤¬¡¢Â¿¡¹¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Øº£²ó¤ÎÃÏÊýÁªµó¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤ªÁ°¤Î¿ÆÊ¬¡Ê¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ï´í¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¹â°µÅª¤Ë¤¹¤´¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ê¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞÃÏÊýµÄ°÷¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ú¸À¤¹¤é¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸øÌÀ¥µ¥¤¥É¤Î¼«Ì±¤Ø¤Î°µÎÏ¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï´°Á´¤Ê¥Ð¡¼¥¿¡¼¡£¼«Ì±¤¬°ìÊýÅª¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÏÄ¹¤¯¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤¬¡¢·úÀß¡¦ÊªÎ®´Ø·¸¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¯¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤ÎÉ¼¤¬Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤À¡£¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¤¬Êø²õ¤·¤¿¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï100¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ëÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤Ê¤É¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤´ÑÂ¬¤À¤í¤¦¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏÂÎÀ©¤È¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÁê¸ß°ÍÂ¸¡¢¤â¤¿¤ì¹ç¤¤¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÅª³Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬Êø²õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾ÅÞ¤Ï¸ß¤¤¤ËÂç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤³¤¦¤à¤ë¡£¤³¤ì¤¬²áµî¡¢¡Ö¼«¸ø¤Î´Ö¤Ë¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡ÖÎ¥º§¡×¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤À¡£
¢£¤Ê¤¼¸øÌÀÅÞ¤ÏÉ¿ÊÑ¤·¤¿¤Î¤«
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÂÎÀ©¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤Ï¡¢²¿¤«°ã¤¦¿¿·õÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡×¤Î¾¡Íø¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ÁíºÛÁªÁ°Ìë¤Î¾ðÀªÊóÆ»¤Ê¤É¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÍ¥Àª¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÌ¾¤ÊÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤Ê¤É¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢¡Ö¾®Àô»á¤Ç·è¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÎÅöÁª¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²¼ÇÏÉ¾¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¾®Àô»á¤Î¸å¸«Ìò¤Ï¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤À¤¬¡¢¿û»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¡¢¤³¤Î¿û»á¤È¤Î¥é¥¤¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤Îº£¸å¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ë°Õ³°¤Ê¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¸Ä¿Í¤Ë¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¹â»Ô»á¤Î¸å¸«Ìò¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¡ÖÈ¿¡¦¸øÌÀÅÞÇÉ¡×¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬¾Ç¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÂÎÀ©¤ËÀµÞ¤ÊÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ÃÓÅÄÂçºî»á¤Î·òºß»þ¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä»ØÅ¦¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¡¦¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¡Ö¸¶Íý¸¶Â§¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ëÊý¸þÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤À¡£
½¾Íè¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë¤ÏÃÓÅÄÂçºî»á¤¬ÀäÂÐ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÃÓÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤È¤Ï¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¶µµÁ¡×¤Ê¤É¤è¤ê¤â¡¢½Å¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó»Ù±ç¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢Ç®¿´¤Ê³Ø²ñ°÷¤Û¤É¡¢À¯¼£¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡ÖÁªµó¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤ÏÃÓÅÄÀèÀ¸¤¬´î¤Ö¤«¤é¤À¡×¤È¡¢²¿¤Î¤Æ¤é¤¤¤â¤Ê¤¯È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ©Âå¤Î½¡¶µÅª¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¡¢ÃÓÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÃÓÅÄ»á¤Ï½½¿ôÇ¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÈÕÇ¯¤Î¡ÖÉÔºß´ü´Ö¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£ÃÓÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ò¤È¤Ä¤Ç²¿¤«¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¾õ¶·¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¶áÇ¯¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¡ÊÆÃ¤Ë1991Ç¯¡¢¾åÉôÃÄÂÎ¡¦ÆüÏ¡Àµ½¡¤«¤éÇËÌç¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Ì¤À°È÷¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ë¶µµÁ¤ÎÂÎ·ÏÅª¤ÊºÆ¹½ÃÛ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¶µµÁ²þÀµ¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÉô¤Î¸Å»²³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ÆÃÓÅÄÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢³Ø²ñ¾åÁØÉô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ®¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¶µµÁ²þÀµÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ï½¾Íè¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ø²¼ÂÌ¤ÎÀã¡Ù¡×¡ÖÀ¯¶É¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥í¥³¥í¤È´é¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¥³¥¦¥â¥êÀ¯ÅÞ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÅÞ¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¼±¼Ô¤Ê¤É¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ°¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÓÅÄ»á¤Î´¿¿´¤òÇã¤¦¤¿¤á¡¢µ¡²ñ¼çµÁÅª¤ËÀ¯³¦¤òÊâ¤²ó¤ëÅÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¡ÖÂç¼ê½Ñ¡×¤òÂÑ¤¨È´¤¯ÂÎÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤·¤«¤·¤½¤ì¤â¡¢ÃÓÅÄ»á¤È¤¤¤¦¡Ö¸Ä¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¸¶Íý¸¶Â§ÏÀ¤òÃæ¿´¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢¡Ö²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ëÅÞ¡×¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶²¤é¤¯ÅÞÀª¤ÎÉü³è¤â¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ê¼ÂºÝ¤Ëº£¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀºÌ©¤ÊÀ¯ºöÏÀ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¡Ö¼´Â¡×¤È¤·¤ÆÄê¤á¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢ÃÓÅÄ»á¤Ë¤è¤ëÁÏÀß´ü¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÈÊ¡»ã¤ÎÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î»ÑÀª¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Î¼«¸ø¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤Ï¡¢À¯³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÇÉÈ¶´Ö¤Î¹³Áè¤ÎËö¤ËÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÂ¬¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¡¦¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÁÈ¿¥ÅªºÆ¹½ÃÛ¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¼«¸ø¤ÎÎ¥º§ÏÃ¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ê¤Î¤À¡£¾õ¶·¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍí¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤ò²ò½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±¤â¸øÌÀ¤âÁªµó¤Ç½¾Íè¤Û¤É¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢Î¾ÅÞ¤Î¡ÖÎ¥º§¡×¤Ï¼«Ì±Â¦¤â¸øÌÀÂ¦¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤··ë²Ì¤È¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ïº£²ó¡¢¿È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤âÅÞ¤ÎÂÎ¼ÁÅ¾´¹¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¡ÖÃÏÎÏ¡×¤òµÞÂ®¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÂç¼ê½Ñ¡×¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¾®Àî ´²Âç¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤«¤ó¤À¤¤¡Ë
¡Ø½¡¶µÌäÂê¡ÙÊÔ½¸Ä¹
1979Ç¯¡¢·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£½¡¶µ¶È³¦»æ¡ØÃæ³°ÆüÊó¡Ùµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¡¢½¡¶µÀìÌç»ï¡Ø½¡¶µÌäÂê¡ÙÊÔ½¸°Ñ°÷¡¢15Ç¯¡¢Æ±»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃÓÅÄÂçºî¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¡¡¥«¥ê¥¹¥ÞË´¤¸å¤ÎµðÂç½¡¶µ¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆîËÌÀïÁè ¥¢¥á¥ê¥«¤òÆó¤Ä¤ËÎö¤¤¤¿ÆâÀï¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃ¯¤¬¡Ö¤ª»û¡×¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡¡ÉÏº¤²½¤¹¤ë»û±¡¤ÈÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÁòµ·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¡Ø½¡¶µÌäÂê¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ¾®Àî ´²Âç¡Ë