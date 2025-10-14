¡Èµ¢²½·³ÃÄ¡É¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢WÇÕÆ¨¤·´Ú¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤òºÆ¾·æÛ¤«¡Ä¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â
ÀèÆü¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×4¼¡Í½Áª¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ë¤ÇÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡£
88Ç¯¿¶¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÇÔÂà¤¬¾×·âÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´Ú¹ñ»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¤ÏÁ°Ç¤¤Î´Ú¹ñ¿Í»Ø´ø´±¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó»á¤ÎºÆ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥·¥ó´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯1·î¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´Ú¹ñ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö±¶»³HD¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤·¤«¤·¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç1¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Àè½µ¤Ë¤Ï²òÇ¤¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤À¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ª¤è¤Ó¡¢¥·¥ó»á¤ÎÉüµ¢¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
3¼¡Í½Áª¤Ç¤ÎWÇÕ¿Ê½Ð¤³¤½¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ó»á¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯ASEAN¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁÁª¼ê¸¢¡Ê¥¹¥º¥¥«¥Ã¥×¡Ë½àÍ¥¾¡¡¢2023Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¡Ê»Ë¾å½é¡Ë¡¢2024Ç¯AFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥Ù¥¹¥È4¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î¡Èµ¢²½ÀïÎ¬¡É¤â¥·¥ó»á¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTvOneNews¡Ù¤â¡Ö¶¨²ñ¤¬¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤òºÆ¤Ó¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤âÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°½Ò¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¤Ï¥·¥ó»á¤Î´ÆÆÄÉüµ¢¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥·¥ó»á¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î´Ö¤Ç¤Î¾ò·ïÌÌ¤Ç¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤À¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥·¥ó»áÂ¦¤¬¡ÖÁ´¸¢´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ð´ÆÆÄÉüµ¢¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤ò¶¨²ñ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È´ÆÆÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤À¡£º£Ç¯ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ïµð³Û¤ÎÇ¯Êð¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²òÇ¤¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï°ãÌó¶â¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£
Ì´ÇË¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡£À¤³¦Åª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È´ÆÆÄ¤ÈºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥·¥ó»á¤òºÆ¤Ó·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£