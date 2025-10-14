SUPER¡¡EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§È¯É½¡¡½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤â
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÅ·âÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï½ñÌÌ¤Ç¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡¡¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤¯¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ¼¾å¤¯¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ÖÌÜ¤§¤«¤Ã¤Ô¤é¤¤¤¿ww¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÂçÁÒ¤¯¤ó¤È¤¤¤¤Â¼¾å¤¯¤ó¤È¤¤¤¤¡¢FC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö·ëº§¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£