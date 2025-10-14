µð¿Í¡¡°úÂà·èÃÇ¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬²ñ¸«¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×»öÁ°¤ËºäËÜ¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿·èÃÇ¡¡£²·³À¸³è¤Ç¼ã¼ê¤È¥×¥ì¡¼¡Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤³¤ÎÆü¡¢Àµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£ÓÁ°Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö»ä»ö¤Ç¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤¹¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Ç¤ÏºäËÜ¤Ë¤À¤±ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÏÆüÂç£´Ç¯»þ¤Î£²£°£°£¶Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£´½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄµñÈÝ¡£¼Ò²ñ¿Í¡¦¥Û¥ó¥À¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿£°£¸Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë£²°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¬ºÆ¤ÓµñÈÝ¤·¤¿¡£»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿£°£¹Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï¿·¿Í²¦¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¡¢£±£²Ç¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¤Ïµð¿Í¤¬£Æ£Á¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ë¤è¤ê¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤Ëµð¿Í¤ØÉüµ¢¤·ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡££±£²Æü¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤â£Ã£ÓÇÔÂà¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ£´Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¹Åç¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡×¤¬¡¢£±£¶Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£