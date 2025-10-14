STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¤Î²Ð»³ËÉºÒ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤¬Æ»Ä£¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÀìÌç²È¤é¤¬»ó°¤´¨³Ù¤Î¸½¾õ¤äÆ»Æâ¤Î²Ð»³¤Ç¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ä´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒÃ´Åö¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢£¹·î¤ËÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬£²¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿»ó°¤´¨³Ù¤Î¾õ¶·¤ä¡¢ËÌÂç¤¬Æ»Æâ³ÆÃÏ¤Î²Ð»³¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊËÌÂçÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡¡¡ÀÄ»³Íµ¶µ¼ø¡Ë¡Ö¡Ê»ó°¤´¨³Ù¤Ç¡Ë¥É¥íー¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¶õÃæ¤«¤é²Ð»³¤Þ¤ï¤ê¤Î¼§µ¤°Û¾ï¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇ®³èÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÃÏ²¼¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×

Æ»¤Ï£±£±·î¡¢È¡´Û»Ô¤Î·Ã»³¤Ç²Ð»³Ê®²ÐÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤ò²Ð»³ºÒ³²ÂÐºö¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£