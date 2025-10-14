ºÇ¸å¤Î±éµ»¤«¤é15Ç¯¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¹¹ð¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÇÐÍ¥¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¡¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë
ÇÐÍ¥¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤·¤ã¤Ö20¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤¬¸Ø¤ë¹ñÊõµéÇÐÍ¥¡È¥¦¥©¥ó¥Ó¥óÍÍ¡É¤ò¸ø¼°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤òºÇ¸å¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Íµ¤¤Ï¤¤¤Þ¤À·òºß¤Ç¡¢¹¹ð¶È³¦¤«¤é¤Ïº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹ð¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¥¤¡¦¥Ê¥è¥ó¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÂ©»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÄ¹¤é¤¯ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¹¹ð¤³¤½¤¬¸½ºß¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1977Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1997Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¾¯¤Ê¤¤Ìò¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÈ¼«¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¥¯¥¡¥ó¥¡Ù¡Ø¥³¥Ã¥Á¡Ù¡Ø½©¤ÎÆ¸ÏÃ¡Ù¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¡Ø¥¬¥ó¡õ¥È¡¼¥¯¥¹¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥¶¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¡Ù¡ØÊì¤Ê¤ë¾ÚÌÀ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç±éµ»ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤é¤ÈÊÂ¤Ó¡È´ÚÎ®»ÍÅ·²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£2010Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤òºÇ¸å¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2015Ç¯5·î¤Ë½÷Í¥¥¤¡¦¥Ê¥è¥ó¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£