ACL¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©º®Íð¶Ë¤á¤ë´Ú¹ñ²¦¼Ô¡¦±¶»³¡¡²òÇ¤¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Î¡È¤ª¾þ¤ê´ÆÆÄ¡ÉÈ¯¸À¤ËÁª¼ê¤Î¡ÈÂÖÅÙÌäÂê¡É¤Þ¤Ç

´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°1Éô3Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô¡¦±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡ËHD FC¤Ï¡¢¸µ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½»Ø´ø´±¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤ò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«65Æü¤Ç²òÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶¶¯¹Å¼êÃÊ¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÉôÊ¬Îö¤â¡©´Ú¹ñ3Ï¢ÇÆÃæ²¦¼Ô¤¬1Ç¯¤Ç¹ß³Ê¥Ô¥ó¥Á¤Î¥ï¥±
¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢¥æ¡¼¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Î¡¦¥µ¥ó¥ì»á¤ò´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ë¿ø¤¨¡¢ÂåÉ½ÀïÌÀ¤±¤ÎÍè¤ë10·î18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëK¥ê¡¼¥°1Âè33Àá¡¦¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËFCÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
K¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëB¡Ê²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¾×·â¤Ë´Ù¤Ã¤¿±¶»³¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë2¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë°ÛÎã¤Î·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¡È¾×·âÇÈ¡É¤Ï¸½ºß¤â¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¶»³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤È¤Î´Ö¤Ç¿¼¹ï¤Ê¡ÈÉÔÏÂ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤Ïµî¤ë10·î1Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å³¤¿½²Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î»î¹ç¸å¡¢¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤¬¡ÈÁª¼ê¤ÎÂçÉý¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡É¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤¬·èÄêÅª¤Ë°²½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥°¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤È¤Ï°ì½ï¤ËÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤â¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¿µìËß¡Ë¤ÎÂç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ë²òÇ¤¤ò·èÄê¡£°ìÏ¢¤Î¾õ¶·¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¥¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥°¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¤â¼Ç¤¤·¤¿¡£
¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤È¯É½¸å¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤Ê¤É¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡È¤ª¾þ¤ê´ÆÆÄ¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£Áª¼êÂ¦¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÈÎý½¬Ãæ¤ÎË½¸À¡¦Ë½¹Ô¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¦¾ðÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à´ü´Ö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿µµÎö¤ò¤á¤°¤ëÏÃ¤¬¡¢¡È¿¿¼Â¹¶ËÉÀï¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°ìÉô¤Î±¶»³¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤È´ØÏ¢¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤Î¤Û¤«¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»ØÆ³Êý¿Ë¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤é¡È°Õ¿ÞÅª¤ËÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â¤¢¤ë¡£
±¶»³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¶á¡¢¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÏª½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¸«²òÉ½ÌÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶ì¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢±¶»³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤¬´íµ¡¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï³°Éô¤Î¥¤¥·¥å¡¼¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤è¤ê¤Ï»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢18Æü¤Î¸÷½£Àï¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»ÑÀª¡É¤ò¸«¤»¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£²¾¤Ë¥×¥ì¡¼¤ä»ÑÀª¤ËÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµ¿Ç°¤äÈãÈ½¤¬¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸½ºß¡¢±¶»³¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨Àï·÷Æâ¤Î12¥Á¡¼¥àÃæ10°Ì¤È¤Þ¤µ¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤À¡£»ÃÄê»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Î¡¦¥µ¥ó¥ì»á¤Ï¸½ºß¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥å¥è¥ó¡¦¥³¡¼¥Á¤é¤ÈÌÊÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷½£Àï¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢±¶»³¤Ï¥ê¡¼¥°ºÆ³«½éÀï¤Î¸÷½£Àï¤«¤éÃæ2Æü¤Î21Æü¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤ÎACLE¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ACLE¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1Ê¬¤È¤·¡¢ÅìÃÏ¶è12¥Á¡¼¥àÃæ4°Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
