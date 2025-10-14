¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§È¯É½¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ó¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕÂ£¤ë
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï14Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£°Ê²¼¤ÏÈ¯É½Á´Ê¸¡£
¡ãÁ´Ê¸¡ä
¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
SUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
2025Ç¯10·î14Æü¡¡Â¼¾å¿®¸Þ
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤·¤ó¤´¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë1·î26Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£96Ç¯Æþ½ê¡£04Ç¯¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤ÎMC¡£·ÝÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢23Ç¯4·î¤«¤éÇÀ¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¥Î¥¦¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ö¶È³«È¯Ã´Åö¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¤òÌ³¤á¡¢25Ç¯6·î¤Ë¥Î¥¦¥¿¥¹¹âÄÐÇÀ±à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£24Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£25Ç¯4·î¤Ë½é¤ÎÃø½ñ¡ÖÈ¾Ê¬ÏÀ¡×¤òÈ¯Çä¡£·ì±Õ·¿AB¡£