BIGBANG¡¦¡ÈSOL¤Î±ü¤µ¤Þ¡É¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿»Ñ¤ÇÇ¥¿±ÀâÉâ¾å¤â¼«¤é¸ÀµÚ¡ÖÊì¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹»ä¤Î»Ñ¡×
½÷Í¥¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¼«¤é¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿ÍÌÜ¡©Ç¥¿±Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó
10·î14Æü¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£Êì¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹»ä¤Î»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¡É¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤È¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ¸´éÈþËÆ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ï10·î10Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Ãæ¶è¡Ê¥Á¥å¥ó¥°¡Ë¾©ÃéÆ¶¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Á¥å¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿²È¥â¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥¯¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£BIGBANG¤ÎSOL¡Ê¥Æ¥ä¥ó¡Ë¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤È¤â¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ÊÁ°¤è¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦²±Â¬¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤¬¼«¤é¤Î»Ñ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ï2018Ç¯2·î¤ËBIGBANG¤ÎSOL¤È·ëº§¤·¡¢2021Ç¯¤ËÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯2·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤Ë½÷ÀÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯5·î¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½Ð±éºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢2011Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥µ¥Ë¡¼ ±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¹¤¯´é¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2015Ç¯6·î¤ËBIGBANG¡¦SOL¡Ê¥Æ¥ä¥ó¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¡¢2018Ç¯2·î¤Ë·ëº§¡£2021Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£