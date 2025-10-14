¡È´ÚÎ®»ÍÅ·²¦Âè2À¤Âå¡ÉÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¡¢µÁÍý·ø¤µ¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç±½¤Ë¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤ÎÈþÃÌ¤â
ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¤Î²¹¤«¤¤ÈþÃÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¡¢¡È¶Ú¥È¥ìSHOT¡É¸ø³«
µî¤ë10·î13Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SECHSKIES¤Î¥¦¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÄ¤»ö¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤¿¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¤Î¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤Ï8·î¤ËÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¡ØÁê¼ê¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤µ¤»¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¼«Ê¬¤Þ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤ï¤»¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤â¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥¹¥ó¥Û¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¡Ê¸µ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¡Ë¥½¡¦¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤È¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤¬Êì¿Æ¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤¡¢¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡Ù¤ÈË¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¤ÎµÁÍý¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëº§¼°¤â¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é½¬´·¤ß¤¿¤¤¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤Ï¡Ö·ÄÄ¤¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥¦¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡Ö20Ç¯´Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â¹Ô¤«¤ì¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡×¤È²¹¤«¤¤ÈëÏÃ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1976Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£1995Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¥½¡¦¥¸¥½¥Ö¤È¶¦¤ËSTORMÂè1´üÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃË½÷6¿ÍÎøÊª¸ì¡Ù¡Ø½©¤ÎÆ¸ÏÃ¡Ù¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤È¤Ê¤ë¡£2008Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥Ç¥ó¤ÎÅì¡Ù¤Ç¡ÖMBC±éµ»Âç¾Þ¡×Âç¾Þ¡¢ÃËÀ¿Íµ¤¾Þ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤È±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤Î1¿Í¤Ë¡£ÂåÉ½ºî¤Ë±Ç²è¡Ø¾ð°¦ÃæÆÇ¡Ù¡ØÂè3¤Î°¦¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¡Ø»ÕÇ¤Æ²¡Ê¥µ¥¤¥à¥À¥ó¡Ë¡¢¿§¤ÎÆüµ¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Á²ÚÎï¤Ê¤ëÅ·ºÍº¾µ½»Õ¡Á¡Ù¤Ê¤É¡£