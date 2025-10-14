BABYMONSTER¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡É¿Íµ¤¡ª¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤²ÃÂ®
BABYMONSTER¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú°ìÌä°ìÅú¡ÛBABYMONSTER¡¢¿·AL¡ØWE GO UP¡ÙÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð
BABYMONSTER¤Î2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¡¢Áá¤¯¤âÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½êÂ°»öÌ³½êYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢10·î11Æü¤«¤é¥½¥¦¥ë¡¦¿·À¤³¦É´²ßÅ¹¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡ËÅ¹¤Ç¡ÖBABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE¡×¤ò±¿±ÄÃæ¤À¡£¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥½¥¦¥ëÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖMONSTIEZ¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î´Ø¿´¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë½éÆü¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÁ°¤ËÁáÄ«¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âÁá¤¯¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¡¢BABYMONSTER¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î²ñ¾ì¹½À®¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ï¤àÃì¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿30¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¡¼¥È·¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ê½ñ¤¤ÇÊÖ¿®¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥©¡¼¥ë¤ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¡Ê2024Ç¯4·î1Æü¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö4.1ÉÃ¥¿¥¤¥à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡×¡¢MV¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¥¨¥Ã¥°¤òÃµ¤¹¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶¦Í¤·¡¢»×¤¤½Ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤ÈµÇ°ÉÊ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤ê¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤È¡¢BABYMONSTER¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BABYMONSTER¤Ï10·î10Æü¤Ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWE GO UP¡Ù¤ÎMV¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¤Ç4000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢HIPHOP¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ËÊü¤¿¤ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢MV¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þBABYMONSTER¤È¤Ï¡©
YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬BLACKPINK°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¡Ê¥é¥ß¡¢¥í¡¼¥é¡¢¥¢¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¡Ê¥Ñ¥ê¥¿¡¢¥Á¥¡¼¥¿¡Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¡Ê¥ë¥«¡¢¥¢¥µ¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¡¹¤¬1000ÇÜ¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆYG¥¨¥ó¥¿¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤·¡¢4Ç¯´Ö¡¢ÀìÌç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£2023Ç¯11·î27Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBATTER UP¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï·ò¹¯ÌäÂê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ò¥ç¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¹çÎ®¤·¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBABYMONS7ER¡Ù¤Ç¡ÈÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿¡£