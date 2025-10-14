SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§È¯É½¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¥°¥ë¡¼¥×2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬10·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ä½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡¦SUPER EIGHT¤é10Âå¤Î»Ñ
Â¼¾å¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å¤ÎÅÅ·âÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÞ¤ÊÈ¯É½¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬»¦Åþ¤·¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂ¼¾å¿®¸Þ¡×¡Ö¥Ò¥Ê·ëº§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SUPER EIGHT¤Î¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤ËÂ³¤¯2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ê¡Ö¥°¥ë¡¼¥×2¿ÍÌÜ¡ª¡×¡Ö·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
