¡ÖÀ¤³¦¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¿·ºî¤Ï¥Ú¥ë¡¼Ì¾Êª¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢Ç»¸ü¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï10·î27Æü¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Î¿·ºî¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥Ú¥ë¡¼¼°¥Á¥¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¹þ¤ßÌ£¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï236±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡ÈÀ¤³¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¡¢¤ªÆÏ¤±¡ª¡É ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤òÁÇºà¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ú¥ë¡¼¼°¥Á¥¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¹þ¤ßÌ£¡×¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢²«¿§Åâ¿É»Ò¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¤«¤»¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ú¥ë¡¼¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡È¥¢¥Ò¡¦¥Ç¡¦¥¬¥¸¡¼¥Ê¡É¤ò¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Ú¥ë¡¼¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈË¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¿©Ê¸²½¤ò»ý¤Á¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ¿©¤Î¹ñ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ú¥ë¡¼¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡È¥¢¥Ò¡¦¥Ç¡¦¥¬¥¸¡¼¥Ê¡É¤Ï¡¢·ÜÆù¤ò²«¿§Åâ¿É»Ò¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¡¢µíÆý¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ß¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤´¤Ï¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥Ú¥ë¡¼¼°¥Á¥¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¹þ¤ßÌ£¡×¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÇ»½Ì¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤«¤Ä¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£²«¿§Åâ¿É»Ò¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎË§½æ¤ÊÉ÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÀ¤³¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¡¢¤ªÆÏ¤±¡ª¡É ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤òÁÇºà¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ú¥ë¡¼¼°¥Á¥¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¹þ¤ßÌ£¡×¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢²«¿§Åâ¿É»Ò¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¤«¤»¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ú¥ë¡¼¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡È¥¢¥Ò¡¦¥Ç¡¦¥¬¥¸¡¼¥Ê¡É¤ò¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥Ú¥ë¡¼¼°¥Á¥¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¹þ¤ßÌ£¡×¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÇ»½Ì¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤«¤Ä¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£²«¿§Åâ¿É»Ò¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎË§½æ¤ÊÉ÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£