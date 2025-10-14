¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬º¤ÏÇ¡ª±ÊÀ¥Î÷¤ÎÆÃ¼ì¤Êµ÷Î¥´¶¤È°§»¢ µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹
±ÊÀ¥Î÷MC¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡×ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª½é²ó¥²¥¹¥ÈKis-My-Ft2¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬ÅÐ¾ì
¡ÚÆ°²è¡ÛMC¤Ï±ÊÀ¥Î÷¡ª¥²¥¹¥È¤È¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¡ª
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ5Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡Ù¤Ï¡¢MC±ÊÀ¥Î÷¤¬Ì³¤á¤ë¡ÖÀ®Ä¹·¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£Ëè²ó¡¢¥²¥¹¥È¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤äÁÛ¤¤½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤ËÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂè1²óÌÜ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤È¶Ì¿¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸À¤Î¿¼ÁØ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¶Ì¿¹¤µ¤ó¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤ò·Áºî¤Ã¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éMC¤Î±ÊÀ¥Î÷¡ª¡Öµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÂ¾¡¢²á¹ó¤Ê¡Ö7ËÜ¼è¤ê¡¦µÙ·Æ10Ê¬¡×¤Î¼ýÏ¿Î¢Â¦¤ò¹ðÇò
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î±ÊÀ¥Î÷¤Ïº£²ó¤¬²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éMC¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£ÂçÂÎ9»þÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤¬Í¼Êý¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥²¥¹¥È7¿Í¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢1ËÜ1ËÜ¤Î´Ö¤ÎµÙ·Æ¤¬¤Ê¤ó¤È10Ê¬¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¼ýÏ¿´Ä¶¤ò¹ðÇò¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ÖMC¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÇYouTube¤Ç¤â²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤¬ÅÐ¾ì¡£±ÊÀ¥¤Ï¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤ò¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ï±ÊÀ¥¤ò¡Ö¥ì¥óÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢ÁáÂ®¸Æ¤ÓÌ¾¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬º¤ÏÇ¡ª±ÊÀ¥Î÷¤ÎÆÃ¼ì¤Êµ÷Î¥´¶¤È°§»¢¡£¶Ì¿¹¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¿©»ö¤Ë±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤°¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½
¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Î¶Ì¿¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤¹¤®¤ëÀÜ¤·Êý¤¬ÁáÂ®ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¤ÎÆÈÆÃ¤Ê°§»¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Ì¿¹¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÀèÇÚ¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£±ÊÀ¥¤Ï¶Ì¿¹¤Ë¡Ö¸µµ¤¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤½¤³ÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢°ÛÍÍ¤Ëµ÷Î¥¤Î¶á¤¤°§»¢¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¿¹¤¬¡ÖµÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ²¶¤Ï¤¿¤Þ¤Ë»×¤¦¤Î¤è¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¿¤Þ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤À¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÊÀ¥¤È¶Ì¿¹¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤¬¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤ÎÉñÂæ¡ØDREAM BOYS¡Ù¡£
±ÊÀ¥¤Ï¡¢»äÉþ¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃå¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¶Ì¿¹¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²Ä°¦¤¯¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢±ÊÀ¥¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¶Ì¿¹¤ËÃý¤ê¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶Ì¿¹¤¬ÉñÂæÂµ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö²¶¤¬100ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é0.5¤°¤é¤¤¤·¤«¤«¤¨¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤È±ÊÀ¥¤Ï¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¶Ì¿¹¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¿©»ö¡Ê¾ÆÆù¡Ë¤¬¼Â¸½¡£±ÊÀ¥¤Ï¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¡Ö¤É¤ó¤°¤é¤¤»þ´Ö¤«¤±¤¿¤ó¤ä¤í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤°¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖËÜÅöÀ¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÏÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤ò¸ì¤ë
1.¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡§¥·¥§¥Í¥ë¡ÖDestiny¡×
¶Ì¿¹¤¬½Ð±é¤·¤¿2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£
¤³¤Î¸½¾ì¤Ç±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´ÉôÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤±éµ»»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ì¿¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡×½é¿´¤ËÌá¤ì¤ë°ì¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
2.¹â¹»»þÂå¡¢ÂÎ°é¶µ»Õ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¡§¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¡Ø¥¬¥Ã¥Ä¤À¤¼!!¡Ù
¹â¹»»þÂå¤ÎÂÎ°é¤Î¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡£Ã±°Ì¤¬´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ì¿¹¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤ªÁ°´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¾ï¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶Ì¿¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ÖËÜÅöÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿´¤Îµò¤ê½ê¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤âCD¤ò»ý¤Ã¤Æ°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ï¡¢¤³¤ÎÀèÀ¸¤È¶Ì¿¹¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢¡Öº£¤ÎÎ÷¤µ¤ó¤È¶Ì¿¹¤µ¤ó¤Î´Ø·¸À¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºÇ¿ä¤·¥½¥ó¥°¡§ô¢¸¶·ÉÇ·¡ØËÍ¤¬°ìÈÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ù
¶Ì¿¹¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òÁª¶Ê¡£
²Î»ì¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤ò½¦¤Ã¤ÆËÍ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¾ù¤ê¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤³¤½¤¬¡ÖËÍ¤ÎÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¶Ì¿¹¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤Î»Å»ö¤Ë¤â¤Ê¤ó¤«ÄÌ¤ë¤â¤Î¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¿¼¤¯¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î16Æü(ÌÚ)¤Î¥²¥¹¥È¤Ï³áÍµµ®¡¦ËêÌîÃÒ¾Ï¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û Ëè½µÌÚÍËÆü ¿¼Ìë2»þ5Ê¬¡Á
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú¥á¥¤¥óMC¡Û ±ÊÀ¥Î÷(King & Prince)
¡Ú¥µ¥ÖMC¡Û ¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³(¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼)¡¢¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦(¥í¥Ã¥Á)
¡Ú10·î9Æü¥²¥¹¥È¡Û ¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë
