¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò¡×»Ê²ñ¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÍµÈ¹°¹Ô¡õº£ÅÄÈþºù
°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò
Âç³¢Æü¡Ê¤è¤ë7»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¼Ô¤¬10·î14Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î4¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÍµÈ¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¡¢°½À¥¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
º£Ç¯¤â¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤äÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡¢³¤³°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¶Áè¤¬Â³¤¯¤Ê¤ÉÀï¸å80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¹ñÆâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï»þÂå¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¡£
°Ê²¼¡¢»Ê²ñ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«¥³¥á¥ó¥È
6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·È¤ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±½àÈ÷¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ê²ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÃÄ¤é¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤ÇÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢ ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤«¤é½àÈ÷¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¤ò¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍµÈ¹°¹Ô¥³¥á¥ó¥È
¤ª¤È¤È¤·¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Æ¤Ã¤¤êµîÇ¯¤Þ¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¿Ø¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¹Åç½Ð¿È¤Ç¿Æ¶á´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÅÄÈþºù¥³¥á¥ó¥È
Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¡¢ËèÇ¯²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤½¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£