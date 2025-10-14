¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤òÍ¦¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×°úÂà²ñ¸«¤ÇÌÁÍ§¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸½Ìò°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤¬£²£°£±£°Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¥³¥ó¥Ó¡×¤Ç¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ÎÉô²°¤¬ÎÙ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Âº·É¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤òÍ¦¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÁÍ§¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£·¡£ÇØÈÖ¹æ£¶¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê£²£°£±£²Ç¯°ÊÍè¤Î¡ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È²Ö¤â¡¢¤â¤¦¤Õ¤¿²Ö¤âºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï£°£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¼Ò²ñ¿Í¡¦¥Û¥ó¥À¤«¤éÆþÃÄ¡££±£°Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢£±£±Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢£±£²Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£±£²Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤ÏÄÌ»»£±£°ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¡££±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹ÅçÆþ¤ê¡££²£°Ç¯¤Ë¤ÏÂåÂÇÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡££²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿ÍÉüµ¢¡£ÄÌ»»£±£µ£±£²°ÂÂÇ¡¢£±£¶£³ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæ¤ÇµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£±·³¤Ç£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££±£²Æü¤Î£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÎÂè£²Àï¤Ç£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£