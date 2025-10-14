ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¡ÖÁªµó¤Î¼å¤¤Êý¤Ë¤ÏÄË¼ê¡£¤³¤ì¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤é¤·¤µ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡¢¤ÈÎ¾Êý¤¢¤ë¡×
¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤Ï£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ë¡Ö£²£¶Ç¯Â³¤¤¤¿¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È²ò¾Ã¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÁªµó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿Í¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ÇÀ¯ºö¤È¤«¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤êÊ¬¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¡ÖÁªµó¤Î¼å¤¤Êý¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Êý¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡ØÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬ºÇÂç¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¡Ù¤À¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸À¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÃÏÊý¤Î·´Éô¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÊÝ¼é¤Îº¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¼«ÎÏ¤ÇÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤é¤·¤µ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¡£Î¾Êý¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
