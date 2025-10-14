¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¼Ö¡×¹ØÆþÈñ¤Î°ìÉô¡¡»ÔÎ©ÉÂ±¡¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¤ë¡¡·Ð±Ä¸·¤·¤¯¡¡ËÌ¶å½£»Ô
µßÌ¿Î¨¤Î¸þ¾å¤ä¸å°ä¾É·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¨¤ë¹âÅÙ¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤òÀÑ¤ó¤À¼Ö¤ò¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¼Ö¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î»ÔÎ©ÉÂ±¡¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤«¤é¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¼Ö¡×¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤Î»ÔÎ©È¬È¨ÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£
È¬È¨ÉÂ±¡¤Î¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¼Ö¡×¤Ï¹ØÆþ¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Î»þ´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¼Ö¡×¤Ï¹â³Û¤Ê¾å¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ØÆþÈñ¤Î°ìÉô¡¢2000Ëü±ß¤òÊç¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¼Ö¡×¤ÏºÇÄã2500Ëü±ß¤Ç¡¢ºÜ¤»¤ë°åÎÅµ¡´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤È¤·12·î18Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ä±¡Æâ¤ÎÀµÌÌ¸¼´ØÉÕ¶á¤Ç´óÉÕ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£