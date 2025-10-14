¡ÖºÇ´ü¤¯¤é¤¤¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Ç¡Ä¡×¤ÈÉÎ»à¤Î»ÒÇ¤òÊÝ¸î¢ª´ñÀ×¤ÎV»ú²óÉü¡ª¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë´¶Æ°
¡Úº£Æü¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¥¿¥¤¥à¡Á¡û¡û¤µ¤ó²È¤ÎÇ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë Vol.187¡Û
¡Ö»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¤È¤ÏÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢19Ç¯Á°¤Ë1É¤¤Î»ÒÇ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ç¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ê@LUPANYAN¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î¡¢±¦¤ÎÁ°¸å¤íÂ¤ËÄË¡¹¤·¤¤²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿»ÒÇ¤òÊÝ¸î¡£ºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÊÝ¸î¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÒÇ¤Ï´ñÀ×¤ÎV»úÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²ÈÇ¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ì¼¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈÉÎ»à¾õÂÖ¤Î»ÒÇ¡É¤òÊÝ¸î
¡¡2025Ç¯1·î17Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç1É¤¤Î»ÒÇ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Ë¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÎÄí¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿»ÒÇ¤À¤±ÊÝ¸î¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¡£¼«Âð¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2É¤¤Î°¦Ç¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸î¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì¼¤µ¤ó¤«¤é»ÒÇ¤Î¾õÂÖ¤òÊ¹¤¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä¡Ä¡£»ÒÇ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤âÆ°¤«¤º¡¢ÌÄ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¼¤µ¤ó¤È¸½ÃÏ¤Ø¡£»ÒÇ¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¸«¤«¤±¤¿¾ì½ê¤ÇÍî¤ÁÍÕ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢»ÒÇ¤Î±¦Á°Â¤ÏÂÎ¤Î²¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£±¦Á°Â¤ÎÀè¤È±¦¸å¤íÂ¤ÏÀéÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ÒÇ¤ÏÇØÃæ¤Ë¤â²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈïÌÓ¤¬·ì¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÌÀÆü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤Æ¡¢ºÇ´ü¤¯¤é¤¤¤Ï²°º¬¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ¤ò¼«Âð¤ØÏ¢¤ìµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÄË¡¹¤·¤¤²ø²æ¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¼íÎÄÍÑ¤Îæ«¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡ÊÝ¸î»þ¡¢»ÒÇ¤Ï¿Í´Ö¤ò·Ù²ü¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤Ê¤¯ÌÄ¤¯¤À¤±¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¸µµ¤¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¬¥Ä¥¬¥Ä¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Ò¤È°Â¿´¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢¼íÎÄÍÑ¤Îæ«¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±¦¤ÎÁ°Â¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹üÀÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ØÀè¤òÀÚÃÇ¤¹¤ì¤ÐÌ¿¤Ï½õ¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ð¤ì¤¬°ú¤«¤Ê¤¤¤ÈÀÚÃÇ¤¹¤ëÈÏ°Ï¤òÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ì¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·ê¤ÎÀ×¤¬¿ô¥«½ê¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î½ý¤Ï¹³À¸ºÞ¤òÄ¾ÀÜ¡¢½ýÀ×¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆþ±¡Ãæ¡¢ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´Å¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¥±¡¼¥¸¤òÇÁ¤¯¤È¸å¤º¤µ¤ê¡£·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡Á°Â¤Î¼ð¤ì¤¬°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ±¡¤«¤é2½µ´Ö¸å¡£¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¦Á°Â¤Î»Ø2ËÜ¤È±¦¸å¤íÂ¤Î»Ø2ËÜ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÒÇ¤ÎÌ¿¤ÏËÂ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²ø²æ¤Î¸å°ä¾É¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÈÇ¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¡ª
¡¡Âà±¡¸å¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÂ£¤ê¡¢Àµ¼°¤Ë»ÒÇ¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¯¤¯¤ó¤Ï±¦Á°Â¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤¤«¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤³¤Ò¤ç¤³¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤â¡¢Æ±µïÇ¤¿¤Á¤è¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î°Ø»Ò¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤Ë¤ÏÆñ¤Ê¤¯ÅÐ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¯¤¯¤ó¤Ï¥¢¥ê¤äÃØéá¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¥Ä¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£¾®¤µ¤Ê³ÍÊª¤ËÄà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ±¡Ãæ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿·Ù²ü¿´¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Ãæ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÇö¤ì¤¿¤è¤¦¡£º£¤Ç¤ÏÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¶á¤¯¤Ç¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢Êú¤Ã¤³»þ¤Ë¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÉ¡¥Á¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¿¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥óÃ¡¤¯¤È¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¿¬¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥·¥ã¥Á¥Û¥³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»þ¡¹¡¢¶õµ¤¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¡¢¥Ï¥¯¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¤È¤ÏÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢19Ç¯Á°¤Ë1É¤¤Î»ÒÇ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ç¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ê@LUPANYAN¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î¡¢±¦¤ÎÁ°¸å¤íÂ¤ËÄË¡¹¤·¤¤²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿»ÒÇ¤òÊÝ¸î¡£ºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÊÝ¸î¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÒÇ¤Ï´ñÀ×¤ÎV»úÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²ÈÇ¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯1·î17Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç1É¤¤Î»ÒÇ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Ë¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÎÄí¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿»ÒÇ¤À¤±ÊÝ¸î¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¡£¼«Âð¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2É¤¤Î°¦Ç¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸î¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì¼¤µ¤ó¤«¤é»ÒÇ¤Î¾õÂÖ¤òÊ¹¤¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä¡Ä¡£»ÒÇ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤âÆ°¤«¤º¡¢ÌÄ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¼¤µ¤ó¤È¸½ÃÏ¤Ø¡£»ÒÇ¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¸«¤«¤±¤¿¾ì½ê¤ÇÍî¤ÁÍÕ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢»ÒÇ¤Î±¦Á°Â¤ÏÂÎ¤Î²¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£±¦Á°Â¤ÎÀè¤È±¦¸å¤íÂ¤ÏÀéÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ÒÇ¤ÏÇØÃæ¤Ë¤â²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈïÌÓ¤¬·ì¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÌÀÆü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤Æ¡¢ºÇ´ü¤¯¤é¤¤¤Ï²°º¬¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ¤ò¼«Âð¤ØÏ¢¤ìµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÄË¡¹¤·¤¤²ø²æ¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¼íÎÄÍÑ¤Îæ«¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡ÊÝ¸î»þ¡¢»ÒÇ¤Ï¿Í´Ö¤ò·Ù²ü¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤Ê¤¯ÌÄ¤¯¤À¤±¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¸µµ¤¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¬¥Ä¥¬¥Ä¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Ò¤È°Â¿´¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢¼íÎÄÍÑ¤Îæ«¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±¦¤ÎÁ°Â¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹üÀÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ØÀè¤òÀÚÃÇ¤¹¤ì¤ÐÌ¿¤Ï½õ¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ð¤ì¤¬°ú¤«¤Ê¤¤¤ÈÀÚÃÇ¤¹¤ëÈÏ°Ï¤òÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ì¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·ê¤ÎÀ×¤¬¿ô¥«½ê¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î½ý¤Ï¹³À¸ºÞ¤òÄ¾ÀÜ¡¢½ýÀ×¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆþ±¡Ãæ¡¢ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´Å¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¥±¡¼¥¸¤òÇÁ¤¯¤È¸å¤º¤µ¤ê¡£·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡Á°Â¤Î¼ð¤ì¤¬°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ±¡¤«¤é2½µ´Ö¸å¡£¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¦Á°Â¤Î»Ø2ËÜ¤È±¦¸å¤íÂ¤Î»Ø2ËÜ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÒÇ¤ÎÌ¿¤ÏËÂ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²ø²æ¤Î¸å°ä¾É¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÈÇ¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¡ª
¡¡Âà±¡¸å¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÂ£¤ê¡¢Àµ¼°¤Ë»ÒÇ¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¯¤¯¤ó¤Ï±¦Á°Â¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤¤«¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤³¤Ò¤ç¤³¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤â¡¢Æ±µïÇ¤¿¤Á¤è¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î°Ø»Ò¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤Ë¤ÏÆñ¤Ê¤¯ÅÐ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¯¤¯¤ó¤Ï¥¢¥ê¤äÃØéá¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¥Ä¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£¾®¤µ¤Ê³ÍÊª¤ËÄà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ±¡Ãæ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿·Ù²ü¿´¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Ãæ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÇö¤ì¤¿¤è¤¦¡£º£¤Ç¤ÏÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¶á¤¯¤Ç¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢Êú¤Ã¤³»þ¤Ë¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÉ¡¥Á¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¿¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥óÃ¡¤¯¤È¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¿¬¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥·¥ã¥Á¥Û¥³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»þ¡¹¡¢¶õµ¤¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¡¢¥Ï¥¯¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¹¡×