¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ë¤ÎµÜ¾ëÅê¼ê¤¬¡Ø¤¦¤Ç¥¿¥¤¥×¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿¿»÷¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ã¹¾¼÷¼£»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤ä¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤Ê¤É
¡¡10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Î½©¤ÈÂê¤·¤ÆÂç·¿½ñÅ¹¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀøÆþ¤·¤¿¤ê¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤±Ô¤Î½ñÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤¬¡ÖºÇ¶áÆÉ¤ó¤ÀËÜ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê47ºÍ¡Ë¤ä¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¡Ê49ºÍ¡Ë¤¬»×¤¤»×¤¤¤ÎËÜ¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê34ºÍ¡Ë¤¬¿ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¹ã¹¾¼÷¼£»á¤ÎÃø½ñ¡Ø°ìÀ¸Êâ¤±¤ë´î¤Ó¡¡¡Ö¤¦¤ÇÂÎ¡¦¤¢¤·ÂÎ¡×¹ã¹¾ÍýÏÀ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯8·î¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¬²µ½÷¤µ¤ó¤¬Åê¤²Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æî¸¶À¶Î´¤µ¤ó¡Ê60ºÍ¡Ë¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æî¸¶¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ø·¸¤ÎÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¹ã¹¾»á¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Ïµå¼°ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Ìò¤ÎÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¹ã¹¾»á¤Ï¡¢2006Ç¯¤ÎÂè1²ó¡¢2009Ç¯¤ÎÂè2²óWBC¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤ò¡Ö¤¦¤ÇÂÎ¡×¤È¡Ö¤¢¤·ÂÎ¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¹ã¹¾ÍýÏÀ¤À¡£¹ã¹¾»áËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¦¤ÇÂÎ¤ÏÇÇØ·¿¡£¤¢¤·ÂÎ¤ÏÈ¿¤ê¹ø·¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¡¢"ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤è¤¦"¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÇØ¤«È¿¤ê¹ø¤«¤È¤¤¤¦°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ÇÂÎ¤Ï±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¤Î¹ø¤¬¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¤¢¤·ÂÎ¤Ïº¸¸ª¤¬²¼¤¬¤ê¡¢º¸¹ø¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤«ÃÎ¤ê¡¢¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°½Ò¤ÎÃø½ñ¤Ç¤Ï¡¢7¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀß¤±¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È¬²µ½÷¤Ï¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥×¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ã¹¾ÍýÏÀ¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27ºÍ¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢11·î15¡¦16Æü¤Ë´Ú¹ñ¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¹Ô¤¦»øJAPAN¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê26ºÍ¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡Ê27ºÍ¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬¹ã¹¾»á¤Î»ØÆ³¤ò¶Ä¤°¡£
¡¡ËèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ç½É¤Ë¤ÏÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤â»²²Ã´õË¾¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤Î´Ø·¸¤«¤éÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32ºÍ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤äº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê32ºÍ¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36ºÍ¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¢ª¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤é¤â¤½¤Î¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»ØÆ³¤òÄÌ¤·¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¡Ö¹ã¹¾ÍýÏÀ¡×¤ò°ìÈÌ²½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø°ìÀ¸Êâ¤±¤ë´î¤Ó¡¡¡Ö¤¦¤ÇÂÎ¡¦¤¢¤·ÂÎ¡×¹ã¹¾ÍýÏÀ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀâ¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¤¦¤Ê¤ë¡Ö¹ã¹¾ÍýÏÀ¡×¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£