¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤ËµåÃÄ¤¬Ä¹Ìî¤Î°úÂà¤òÀµ¼°È¯É½¡£16Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹Ä¹Ìî¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç·èÃÇ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ä¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê°úÂà¤Ï¡Ë¡È¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¥¬¿Í¤¬À¨¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¡ÄÁ´¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£