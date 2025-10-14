¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»Ê²ñ¤Ëº£ÅÄÈþºù¤Ê¤É4Ì¾
NHK¤Ï¡¢12·î31Æü19»þ20Ê¬～23»þ45Ê¬¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÈÖÁÈ¥Æー¥Þ¤È»Ê²ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Ë¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»ÒNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï'23Ç¯¡¢'24Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï'24Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î»Ê²ñÃ´Åö¡£°½À¥¤Ï'13Ç¯¡¢'15Ç¯¡¢'19Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ4²óÌÜ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£º£ÅÄ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
ÈÖÁÈ¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤Ç¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï»Ê²ñ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤äBSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤Î¤Û¤«¡¢NHK ONE¡¢NHK¥é¥¸¥ª ¤é¤¸¤ë¡ù¤é¤¸¤ë¤ÇÊüÁ÷/ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£