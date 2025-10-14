SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¡È¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¡É¤Ê¤É´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡SNSÈ¿¶Á¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡©¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤¬È¯É½¡£¤³¤Î°ìÊó¤ËSNS¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡ÖËÜÆüÀèÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥°¥ì¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼¾å¿®¸Þ
¡¡¸á¸å4»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢X¤Ë¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤¯¤ó¡×¡Ö¡ôÂ¼¾å¿®¸Þ¡×¡¢Â¼¾å¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¤Þ¤¿¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤«¡Ä¡×¡ÖÂ¼¾å¤¯¤ó¡¡¡Ö½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤ó¤«¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÂ¼¾å¤¯¤ó¡ª¡ª¡©¡ª¡©¥¨¥¤¥È¤«¤é2¿ÍÌÜ¡ª¡ª»×¤Ã¤¿¤è¤ê¼¡¤¬Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÍè¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡©¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ò¥Ê¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥Ò¥Ê¡¡·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤ª¹¬¤»¤Ë¡¼¡×¡Ö¥Ò¥Ê·ëº§¤Ê¤ó¤«¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï14Æü¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¸þ¤±¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖSUPER EIGHT ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡È´ØÀ¾ÊÛ¡É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
