¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Ï¡Ö¥ª¥Ã¥µ¥ó¤òÅ¾¤¬¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡Ê28¡Ë¤ÈµÓËÜ²È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂð´Ö¹§¹Ô¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹Âè13ÃÆ¤ÎÉñÂæ¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¡Ê12·î18¡Á21Æü¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤êÁñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë½ã¿¿¤Ê¥Þ¥³¡ÊÀÐÅÄ¡Ë¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÀ¤ë¤¤¤¦¡¼¤ä¤ó¡ÊÂð´Ö¡Ë¤Î½ã¿è¤ÊÎø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Æ¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£2010Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì13Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡Ê39¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Âð´Ö¤Ï¡Ö5Ç¯Á°¤ÎÉñÂæ¤Î»þ¤Ë¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¤¦¡¼¤ä¤ó¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê1Ç¯ÌÜ¤Ç·à¾ì¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿¤ê¤Ç¡Ä¡£¼¡¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤í¤¦¤È¡£º£²ó¤¬·èÄêÈÇ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤È¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢Á°Æü13Æü¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬2²óÌÜ¡£°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÁá¤¯¤«¤éÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¥ª¥Ã¥µ¥ó¤òÅ¾¤¬¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤â¹â¤¤¤·ÂÇ¤Æ¤Ð¶Á¤¯¡£Á´ÉôÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¤ò³Í¤Ã¤¿¤ó¤À¤·¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ¤â¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¶¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÇ®±é¤òÀë¸À¡£Áá¤¯¤âÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£