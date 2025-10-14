µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡×¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤ËµåÃÄ¤¬Ä¹Ìî¤Î°úÂà¤òÀµ¼°È¯É½¡£16Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Ä¹Ìî¤Ï¡¢²ñ¸«¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿Ä¹Ìî¤Ï¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¡Ö12·î¤Ë¼õ¸³Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°úÂà¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¡¼¤È¤«¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤«¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤ÉÂè2¾Ï¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ä¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£