Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢°ì»þ1500±ßÄ¶²¼¤²¤Î¾ìÌÌ¤â¡¡¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¼õ¤±·Ù²ü
14Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀ¯¶É¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤éÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤Î½ªÃÍ¤Ç¤¹¡£Àè½µ10Æü¶âÍËÆü¤è¤ê1241±ß°Â¤¤¡¢4Ëü6847±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô
¡ÖÀ¯¶É¤ÎÊý¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤éÇä¤ê¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÃÍÆ°¤¡Ë·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤±¤Ã¤³¤¦¾å²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×
Àè½µ10Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÀ¯¶É¤ÎÎ®Æ°²½¤ò·Ù²ü¤·¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇä¤ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°¤Ï¡¢»þ´Ö³°¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÀèÊª¤¬Âç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ô¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Æþ¤ê¡¢²¼¤²Éý¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ï°ìÅ¾¡¢Çä¤ê¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢°ì»þ²¼¤²Éý¤¬1500±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ïº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤¬¼óÁê»ØÌ¾¤Ç¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð³ô¹â¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÊÂ¤ß¤¬Íð¤ì¤ì¤Ð³ô°Â¤¬Â³¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£