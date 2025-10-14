¹â»ÔÁíºÛ¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤Î·Ð°Þ¤Ê¤ÉÀâÌÀ¤«¡¡Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡ÚÃæ·Ñ¡Û
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞËÜÉôÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
º©ÃÌ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÞÆâ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©¤Î²ò¾Ã¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼Õºá¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¸øÌÀ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉµÄ°÷¤ÎÀ¸¤»à¤Ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¼¡Âè¤Ç¤Ï°ìµ¤¤ËÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º©ÃÌ²ñ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÀâÌÀ¤ËÈ¿È¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¹â»ÔÁíºÛ¤¬¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï²¿¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÁáÂ®Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬¸á¸å¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤ÏÎëÌÚ´´»öÄ¹¤«¤é¡¢µîÇ¯¹ç°Õ¤·¤¿103Ëü¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¹½¿Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡¢Í¿ÌîÅÞ¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£