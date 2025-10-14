BE:FIRST¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êJackson 5¡ÖI Want You Back¡×¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ðー¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡¡MV¸ø³«¤â
¡¡BE:FIRST¤¬10·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¤¬¡¢The Jackson 5¡ÖI Want You Back¡×¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ðー¤Ë·èÄê¡£10·î27Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®Æü¤ÈÆ±Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤ÎMV¤Î¡¢¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛBE:FIRST¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤è¤êThe Jackson 5¡ÖI Want You Back¡×¥«¥Ðー¤ÎMV¥Æ¥£¥¶ー¡Ë
¡¡½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢SKY-HI¤ÈSunny¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤è¤ë¤â¤Î¡£¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥³¥ó¥½ー¥ë¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëNeve 8068¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤ò¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤½¤Î²»¸»¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Åª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²Î»ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥Ó¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éBE:FIRSTÅª¤Ê²ò¼á¤Ç¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿²Î»ì¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê²Î¤È¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Üー¥¤¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥¢ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¼¨¤¹¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ËËþ¤Á¤¿1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãSKY-HI¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
BE:FIRST¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¾¤ì²»³ÚÅª¤ÊÓÏ¹¥¤Ë°ã¤¤¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢Á´°÷¤¬¤½¤ÎÎò»Ë¤ä½Å¤ß¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú²È½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥ëー¥Ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶áÂå¥Üー¥¤¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤¢¤ëThe Jackson 5¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤¿¥ê¥á¥¤¥¯·¿¤Î¥«¥Ðー¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð...¤½¤·¤ÆBE:FIRST¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Üー¥¤¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥¢ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¹¹¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ³Ú´ï¤ä¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Þ¤Ç¹´¤Ã¤¿»ê¶Ë¤Î¥«¥Ðー¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë