¡Ø¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¥ó¥Ü¥à¡×¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç´°Á´ºÆ¸½¡ª ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅÉÁõ¤ÈÉ½ÌÌ½èÍý¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶âÂ°´¶¤¬¤â¤Ï¤äËÜÊª
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢sirop¤µ¤óÅê¹Æ¤Î¡Ø¡Ú¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡Û¥¥å¡¼¥Ð¥ó¥Ü¥àºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£À©ºîÊÔ How to make Suction Bomb #DIY #splatoon3 #3dprinting¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¯¤òÅÉ¤Ã¤ÆÀï¤¦Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡Ù¡£Åê¹Æ¼Ô¤ÎZEROLAB¤µ¤ó¤¬¡¢Åê¤²¤ë¤ÈÊÉ¤äÃÏÌÌ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢°ìÄê»þ´Ö¸å¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¦¥§¥Ý¥ó¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¥ó¥Ü¥à¡×¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÀß·×¿Þ¤òµ¯¤³¤·¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¡£´Ì¤ÎÉôÊ¬¡¢µÛÈ×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ì¡×¤Ï¡¢³¸¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢Â¦ÌÌ¤ò¸ü»æ¤È¥·¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¡£¡ÖµÛÈ×¡×¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥é¥Ð¡¼¥«¥Ã¥×¤ò²þÂ¤¡£¡Ö¼´¡×¤Ï¶¯ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ü¥ë¥È¤È3D¥×¥ê¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö´Ì¤Î³¸¡×¤Ç¤¹¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤ÈÌó10»þ´Ö¡£¾å²¼¤Î³¸¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑÁØº¯¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Æ¤ÇËä¤á¡¢»æ¤ä¤¹¤ê¤ÇÉ½ÌÌ¤òÀ°¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë²¼ÃÏºÞ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥§¥¤¥µ¡¼¤ò¿á¤ÉÕ¤±¡¢ºÆÅÙ¸¦Ëá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃúÇ«¤Êºî¶È¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¥¿¥ß¥ä¤Î¡Ö¥¬¥ó¥á¥¿¥ë¡×¤ÇÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï´Ì¤ÎÂ¦ÌÌÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥²¡¼¥à²èÌÌ¤ò»²¹Í¤Ë¼«ºî¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¥·¡¼¥ë»æ¤Ë°õºþ¡£¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¿µ½Å¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥ë¤Î·Ñ¤®ÌÜ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ±£¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î´Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê³°´Ñ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¥å¡¼¥Ð¥ó¥Ü¥à¤Î¿´Â¡Éô¡¢µÛÈ×¤ÎÀ©ºî¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÛÈ×É½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë´Ý¤¤Áõ¾þ¤ò¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¡¼¥È¤È·ê¤¢¤±¥Ñ¥ó¥Á¤Ç70¸Ä¶á¤¯¤âºîÀ®¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ëº¬µ¤¤Î¤¤¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂ·¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¥å¡¼¥Ð¥ó¥Ü¥à¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª ÁáÂ®¡¢´°À®¤·¤¿¥¥å¡¼¥Ð¥ó¥Ü¥à¤òÊÉ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸«»ö¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÄ¥¤êÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÀß·×»þ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ê¤é¤«¤ÊÊ¿ÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥å¡¼¥Ð¥ó¥Ü¥à¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤À©ºî²áÄø¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤êÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª