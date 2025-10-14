30Ç¯¤Ö¤ê¡ª¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×Ãë¥É¥éÇÐÍ¥¤¬ºÊÌò¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Èà´ñÀ×¤ÎºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¦¤ï¤¡´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ª
¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤ÎÏ²¼¤ÇºÆ²ñ
¡¡¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¶¦±é¼Ô¤È¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î»ÍÊýÆ²ÏË(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£1985Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ë§ËÜÈþÂå»Ò¡¢ÌÖÉÍÄ¾»Ò¡¢¾¾ËÜÅµ»Ò¤Î3¿Í¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖID85¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡Ö½ªÎ»¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÄÌ¤¸¤ëÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤ÆÍè¤ë½÷À¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Æó¿ÍÆ±»þ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡ª ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢85Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÃë¥É¥é¡Ö°¦¤Èºá¤È¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂçÀ¾·ë²Ö¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡£¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÂçÀ¾¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡ØÂçÀ¾·¯¤«¡©¡ÙÂçÀ¾·ë²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÆ·¤¬½á¤ó¤Ç¸«¤¨¤¿¡Ä¡Ä¡£¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¡ª¡×¡ÖÂçÀ¾·ë²Ö¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤È´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶öÁ³¤Ç¤ÏÌµ¤¯±ï¤¬Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥É¥é¥Þ´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×(TBS¡¢85Ç¯)¤ÎÊ¿»³À¿Ìò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿»ÍÊýÆ²¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»þÂå·à¤ä¸½Âå·à¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£