¡¡¹á¹Á½Ð¿È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(71)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Ã£¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHa ha! Long time no see! ÒýÒý¡¤¹¥µ×ÉÔ¸«¡ª(¤ä¤¢¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¡ª)¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNBAÁª¼ê¤ÎÕÌÀ(¥ä¥ª¡¦¥ß¥ó¡¢45)¤µ¤ó¤È¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë(53)¤µ¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¼ç¾¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à(50)¤µ¤ó¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¿ÈÄ¹229¥»¥ó¥Á¤ÎÕÌÀ¤µ¤ó¤È216¥»¥ó¥Á¤Î¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿174¥»¥ó¥Á¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë2¿Í¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÙ¤ËÎ©¤Ä¥Ù¥Ã¥«¥à¤µ¤ó¤â183¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬4¿Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡ÄÂç¤¤¤¡£Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£