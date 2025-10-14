¾ã³²¼Ô¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÇÃËÀÆþ½ê¼Ô¤ò°Ø»Ò¤ËÇû¤êÂ½³¤ê¤Ê¤É¤·¤¿¤« ²ð¸î¿¦°÷¤Î40ÂåÃË¤È¼«¾Î²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î70Âå½÷¤òÂáÊá=ÀÅ²¬¸©·Ù
ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¾ã³²¼Ô¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÇÊë¤é¤¹50ÂåÃËÀ¤ò°Ø»Ò¤ËÇû¤Ã¤¿¤ê¡¢Â½³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼«¾Î²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î½÷¤é2¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èº´ÌÄÂæ¤Î²ð¸î¿¦°÷¤ÎÃË(47)¤ÈÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÏÂÃÏ»³¤Î¼«¾Î²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î½÷(74)¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£²ð¸î¿¦°÷¤ÎÃË¤Ï¡¢2025Ç¯3·î18ÆüÌë9»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÆâ¤Î¾ã³²¼Ô¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ç¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¹¤ëÃËÀ(56)¤ò²¿¤é¤«¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ°Ø»Ò¤ËÇû¤ëË½¹Ô¤ò¡¢¼«¾Î²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î½÷¤Ï7·î3Æü¸á¸å7»þº¢¡¢Æ±¤¸ÃËÀ¤Îº¸Â¤òÂ½³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÜÀßÂ¦¤«¤éË½¹Ô¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é2¿Í¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎË½¹Ô¹Ô°Ù¤Ï»ÜÀßÆâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ð¸î¿¦°÷¤ÎÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¼«¾Î²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤ÏÊÌ¤Î»ÜÀß¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÍ¾ºá¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢JNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖË½¹Ô¤Î»ö¼Â¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ä¹ÔÀ¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¿¦°÷´Ö¤ÇµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¶µ°é¤ä¸¦½¤¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¡¢»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¿¦°÷¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£