£±£°·î£±£´Æü¤ÎËÌ³¤Æ»Æâ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Èー¥Ö¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÅÀ¸¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£±£´ÆüÄ«¡¢ÃÕÆâ»Ô¤Î¾ÂÀî¤Ç¤ÏÁðÌÚ¤ËÁú¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼£µ.£²¡î¡£
º£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í¡Ë¡ÖÁð¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë´¨¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ãå¹þ¤ó¤ÇÃå¹þ¤ó¤Ç£³Ëç¤¯¤é¤¤Ãæ¤ËÃå¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
µÞ·ã¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ»Æâ¡¢Åß¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²ÐºÒ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Á¤Î¿Í¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ê¹¾ÊÌ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¥¹¥Èー¥Ö¤Î¼þ¤ê¤Ëºô¤ò¤ª¤¤¤Æ¶á¤¯¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡×
Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¥¹¥Èー¥Ö¤Î»È¤¤Êý¡£
»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤â¥¹¥Èー¥Ö¤¬¸¶°ø¤Î²ÐºÒ¤¬ËèÇ¯£²£°·ïÁ°¸åÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²·ï¤Î¥¹¥Èー¥Ö²ÐºÒ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£°·î£¹Æü¤Ë¤Ï»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Ç½»Âð£±³¬¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ïµï´Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Èー¥Ö¤¬²Ð¸µ¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Î»È¤¤»Ï¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»¥ËÚ»Ô¾ÃËÉ¶ÉÍ½ËÉÉô¡¡ºùÄíÍÈþ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Þ¤º¡¢É÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Û¤³¤ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼¤Ë¶õµ¤¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¸ý¤¬¤¢¤ë¥¹¥Èー¥Ö¤Ï¡¢¤Û¤³¤ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÅôÌý¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤³¤ê¤ÎÁÝ½ü¤Ï°ú²Ð¤ä°Û¾ïÇ³¾Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤Î¾ì¹ç¤â¥Òー¥¿ーÉôÊ¬¤Ë¤Û¤³¤ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÅ¸»¥³ー¥É¤Îº¬¸µ¤ä¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÎÃÇÀþ¤â²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÅÀ¸¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤È¤ó¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐºö¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Î¶á¤¯¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¼«Æ°¾Ã²ÐÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ê»¥ËÚ»Ô¾ÃËÉ¶ÉÍ½ËÉÉô¡¡ºùÄíÍÈþ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ä¥¹¥Èー¥Ö¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÁõÃÖ¤¬²ÐºÒ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¾Ã²ÐÌôºÞ¤¬Ê®¼Í¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë½»¤à£¶£µºÐ°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÏÀßÃÖÈñÍÑ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¦¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»¥ËÚ»Ô¾ÃËÉ¶ÉÍ½ËÉÉô¡¡ºùÄíÍÈþ¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÏÅß¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Èー¥Ö¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¡£»È¤¦Á°¡¦»È¤¦ÅÓÃæ¡¢°ÂÁ´¤Ë»È¤Ã¤ÆÅß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤ò¤Ä¤±¤ëÁ°¤ÎÅÀ¸¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£