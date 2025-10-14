Â¼¾å¿®¸Þ¡¡¹ÈÇò»Ê²ñ¼ÔÈ¯É½¤«¤é4»þ´Ö¸å¤Î·ëº§È¯É½¡¡ËèÇ¯»Ê²ñ¤ËÎ©¸õÊä¡¢Ì´ÇË¤ì¤Æ¤âÂç¤¤Ê¹¬¤»
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æü¡£º£Ç¯¤âÈá´ê¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤ËÀ¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿ÀÅ¸³«¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¡ª¡×¡£ËèÇ¯¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼èºà¿Ø¤òÁ°¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡È¹±Îã¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤«¤é¡Ö¤¤¤º¤ì¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌîË¾¤ò¸ø¸À¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆüÀµ¸á¡£¤½¤³¤ËÂ¼¾å¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£Ì´ÇË¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é4»þ´Ö¸å¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î¡Ö°ú¤¤Î¶¯¤µ¡×¤ËÆüËÜÃæ¤¬½ËÊ¡¤È¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£