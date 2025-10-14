Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢ÂçºåËüÇî¤Ë¹Ô¤±¤ºÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¡Ö¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤â¤¢¤ë¤·¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡Ê42¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¡È¸å²ù¡É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢Ç®¶¸¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿ËüÇî¡£Ï¤ÉÛ¤Ï¡Ö·ë¶É¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤»¤º¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Ç¤¹¤°¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÈ¾Ç¯¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð»Å»ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡Á¤È¤«´Å¤¨¤Æ¤¿¤é¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎËüÇî¤òÆ¨¤·¤ÆÄËº¨¡×¤È¡ÈÀè±ä¤Ð¤·¡É¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£