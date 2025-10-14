2025Ç¯¡¢ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§Êó¹ðÁê¼¡¤°¡¡Â¼¾å¿®¸Þ¤¬´ò¤·¤¤È¯É½¡¡°ËÆ£º»è½¡¢¥«¥º&Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤â
¡¡¡ÖSUPER EIGHT¡×Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£2025Ç¯¤ÏÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï½ñÌÌ¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖSUPER¡¡EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£1·î¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°ËÆ£º»è½¤Îsaireek¡¡channel¡×¤Ç¡¢·àºî²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±·î¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤Ë¤Ï¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×ÂçÁÒÃéµÁ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤¬Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Êº×¤ê¤Î3·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤¬°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬Ä¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÌ¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¡Ê¤Ù¤ó¤¿¤Ä¡Ë¤Î¤Û¤É¤Ò¤È¤¨¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿
¡¡6·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬ÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±·îËö¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤ÈÃËÀ7¿ÍÁÈ¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤¬·ëº§¤òÊó¹ð¡£¼ñÎ¤¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢9·î¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤¬·ëº§¤òÊó¹ð¡£À¼Í¥³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£