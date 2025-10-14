¤Ê¤ë¤ß¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ë¡Ä¡×¥é¥¤¥ÉÄ¾Á°¤ÇÃÇ¸ÇµñÈÝ¡ªÂ©»Ò¡Ö¾è¤ê¤¿¤Ê¤¤¡×ÂÖÅÙµÞÊÑ¤ÎÍýÍ³¤Ë°ìÆ±Çú¾Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¡Ê53¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡È»Ò°é¤Æ¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¸À¤¦¤±¤É¤â¡¢ÂÎÎÏ¤òÉÕ¤±¤È¤¤¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤É¤óÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é60¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍ·¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤ä¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È»×¤¤¤ä¤ë¤È¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎµÈËÜ¿·´î·à¡¦¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ö60¤È¤«¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏ¹ö¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Þ¤Ë¡ÈÂç¾æÉ×¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤¬¤½¤¦¤ä¤«¤é¤Êº£¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤·¤«¤â±¿Å¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£2»þ´Ö¡¢3»þ´Ö±¿Å¾¤·¤¿Àè¤ä¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤È¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È¤«¤âµö¤µ¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡¢Í·±àÃÏ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ô¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡ÖÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥Ð¥¤¥¯·¿¤Î¤ä¤Ä¡¢¤É¤ó¤À¤±ÉÝ¤¤¤«¡£¥Ð¥¤¥¯·¿¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»Å»ö¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö¤Ç¤â»Å»ö¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤í¡£40Ê¬¡¢50Ê¬¡¢±êÅ·²¼¤ÎÃæÂÔ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥³¥ì¡Ê¥Ð¥¤¥¯¡Ë¡×¤È¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö»¶¡¹ÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ð¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÎ¸³¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¡È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¾¡Á¡ª¡É¤Ë¡¢¡È¾è¤ê¤¿¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È»Ò¶¡¤ÏµñÈÝ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¡È²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¯¤Î·ù¤ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È°ìÆ±¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Ç¥¢¥ó¥¿¡¢¤¨¡Á¤Ã¡ª¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤â¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ë¼êÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æº¿¤¯¤°¤Ã¤Æµ¢¤ë¿Í¤ª¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£