¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¹¾¸ÍÀî¡¡¾å¸¶ÖÅ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤£Ç£²½é¾¡Íø¤òµó¤²¿å¿Àº×¡ª¡Ö¿å¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¹¾¸ÍÀî£¶£³£´ÇÕ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¹¾¸ÍÀî¡Ë
¡¡¾å¸¶ÖÅ¡Ê£³£°¡Ë¡áÅìµþ¡¦£±£²£µ´ü¡¦£Á£²¡á¤¬½éÆü£´£Ò¤Ç£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ò·è¤á¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤Î£Ç£²Ä©Àï¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¿å¿Àº×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¸¿å¤À¤±¤É¡¢¿å¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Àá¤Ï¤Þ¤º£±¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÍ¥¡¢Í¥½Ð¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡£··î¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡Ê¤Ó¤ï¤³¡Ë¤Ç£Ç£²¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àá´Ö¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¤À¤±¤ËÀë¸ÀÄÌ¤ê¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¡£