¿ÊÏÂ¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï6¡ó¸º±×¡¢Á°´üÇÛÅö¤ò12±ßÁý³Û¡¦º£´ü¤â124±ß·ÑÂ³¤Ø
¡¡¿ÊÏÂ <7607> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ23.3¡óÁý¤Î48²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢26Ç¯8·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ6.4¡ó¸º¤Î45²¯±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò112±ß¢ª124±ß(Á°¤Î´ü¤Ï102±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤â124±ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34.5¡ó¸º¤Î8.3²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.8¡ó¢ª3.3¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò112±ß¢ª124±ß(Á°¤Î´ü¤Ï102±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤â124±ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34.5¡ó¸º¤Î8.3²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.8¡ó¢ª3.3¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹