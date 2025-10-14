»¶ÊâÃæ¤Î½÷À¤ä·Ù»¡´±4¿Í»¦³²¤ÇÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¤Ë»à·ºÈ½·è¡ÄÄ¹ÌîÃÏºÛ¤Ï´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏÇ§¤á¤ë¡¡ÊÛ¸îÂ¦¡ÖÉ¬¤º¹µÁÊ¤¹¤ë¡×
2023Ç¯¡¢Ä¹Ìî¡¦ÃæÌî»Ô¤Ç4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¤Ë¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤Ï»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»à·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÌî»Ô¤ÎÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯5·î¡¢»¶ÊâÃæ¤Î½÷À2¿Í¤È¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±2¿Í¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤äÎÄ½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¸á¸å1»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸øÈ½¤Ç¡¢ºÛÈ½Ä¹¤Ï¼çÊ¸¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë»à·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·èÍýÍ³¤Ç¤ÏÈï¹ð¤Î´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÌÑÁÛ¾É¤¬Æ°µ¡¤Î·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¼«ÂÎ¤ÏÁ±°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö4¿Í¤Î»¦³²¤Ï»ÄµÔ¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¤âÀïØË¤ò³Ð¤¨¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Î¤¢¤È¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤¬Ä¹¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¬¤º¹µÁÊ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£