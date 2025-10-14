¡ÚÄáÎµÎÏ»°ÏºÏ¢ºÜ¡ô19¡ÛÏ¢ÇÆ¤«¤«¤ë²Æ¾ì½ê¤Ç£³£¸ÅÙ¤Î¹âÇ®¤â°æÅû¿ÆÊý¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡ÚÂè£·£±Âå²£¹Ë¡¡ÄáÎµÎÏ»°Ïº¤Îµ°À×¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡¦²»±©»³¿ÆÊý¼«ÅÁ¡Ê£±£¹¡Ë¡Û£²£°£±£¸Ç¯£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤ÇÄÌ»»£´ÅÙÌÜ¡¢£µ·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç¤Ï£µÅÙÌÜ¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¡¢½é¤á¤Æ£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Æ¾ì½ê¤Î¸åÈ¾£³Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Ï¡¢£³£¸ÅÙ¤ÎÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêËÐ¤Ï²¿¤È¤«¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìô¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï»Õ¾¢¤Î°æÅû¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆµÕËÈ¡Ë¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¿ÆÊý¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛÀ¤Î¿Í¤Ç¡¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½øÈ×¤Ë°ì¤ÄÀ±¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤ÇµÙ¾ì¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¤Î»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ç®¤Î¤³¤È¤â¿ÆÊý¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ¤ÎÏ¤Ç£±£µÆü´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÏÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î£²¾ì½ê¤Ï¡¢½àÍ¥¾¡¡ÊÍ¥¾¡Æ±ÅÀ¡Ë¤ÈÍ¥¾¡¡£Åö»þ¡¢¤Û¤«¤Î²£¹Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ç¾º¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¾ï¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¾ò·ï¡Ê£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¡¢¤Þ¤¿¤Ï½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¡Ë¤¬¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹²áÄø¤Ç¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤â»î¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¶ìÏ«¤¹¤ë¡£Êø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤À£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï¡¢±¦¥Ò¥¸¤Î¥±¥¬¤ÇÅÓÃæµÙ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï¥±¥¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á°Ç¯¤È£²Ç¯Á°¤Ë¤âµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¾ì½ê¤Î²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ç»òÇÕ¤òÊú¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Íâ£±£¹Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï£±£´¾¡£±ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç£¶ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°æÅûÉô²°¤¬½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¡¦Åì±ºÄ®¤Î´¥º¥±¡¤Ï£±£¶Ç¯¤Ë²ÐºÒ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢°ã¤¦¾ì½ê¤Ë½É¼Ë¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ú¤ÆÄ¾¤µ¤ì¤Æ°ÊÁ°¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤ÎµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤Øµ¢¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò½ª¤¨¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤È¡¢²Æ½ä¶È¤Ø¤Î½ÐÈ¯Á°¤Ë°æÅû¿ÆÊý¤È¥á¡¼¥ë¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»Õ¾¢¤È¤ÎºÇ¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£