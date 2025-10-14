»¾´ô¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¡ª¥ª¥êー¥Ö¥Þ¥À¥¤¡¡18Æü¤«¤éÈÎÇä¡¡¹áÀî
¹áÀî¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥À¥¤¡Ö¥ª¥êー¥Ö¥Þ¥À¥¤¡×
¡¡¹áÀî¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥ª¥êー¥Ö¥Þ¥À¥¤¡×¤ÎÈÎÇä¤¬18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥êー¥Ö¥Þ¥À¥¤¤Ï¡¢¹áÀî¸©»º¥ª¥êー¥Ö¤ÎÍÕ¤¬¼ç¸¶ÎÁ¤Î±Â¤ò½Ð²ÙÄ¾Á°¤Ë°ìÄê´ü´Ö°Ê¾åÍ¿¤¨¤¿ÍÜ¿£¤Î¥Þ¥À¥¤¤Ç¤¹¡£¿È¤Î»õÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢½¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¡¢¥Ï¥Þ¥Á¤ËÂ³¤¯¥ª¥êー¥Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµû¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÅì¤«¤¬¤ï»Ô¤ÎÍÜ¿£¶È¼Ô¤¬1ËüÈø¤ò½Ð²ÙÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï18Æü¤«¤é¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï¡¢¿·Á¯»Ô¾ì¤¤à¤é¡ÊÎÓÅ¹¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹â¾¾¡¢¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾¤Ç¡Ö¹áÀî¤ª¤µ¤«¤ÊÂç»È¡×¤Ë¤è¤ë»î¿©ÈÎÇä²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£