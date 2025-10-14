¡Ú»à·ºÈ½·è¡ÛÊÛ¸îÂ¦¡ÖÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¡× Ä¹ÌîÃÏºÛ¡Ö»ÄµÔÀ¤â¤¢¤ê»à·º¤ò²óÈò¤¹¤ë»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¡×ÀÄÌÚÈï¹ð¡ÖÂ¤òÍÉ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡×¡ÚÃæÌî»Ô4¿Í»¦³²»ö·ï¡Û¡¡
ÃæÌî»Ô¤Ç¤ª¤È¤È¤·¡¢ÃË½÷4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤Ï14Æü¡¢Èï¹ð¤Î34ºÐ¤ÎÃË¤Ë»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»¦¿Í¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÌî»Ô¹¾Éô¤ÎÇÀ¶ÈÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·5·î¡¢»¶ÊâÃæ¤À¤Ã¤¿½÷À2¿Í¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÃËÀ·Ù»¡´±2¿Í¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥Ïー¥Õ¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÌîÃÏºÛ¤ÎºäÅÄÀµ»ËºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÈï¹ð¤Ï´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ÈÈ¹Ô¤Î·ë²Ì¤¬½ÅÂç¤Ç»ÄµÔÀ¤â¤¢¤ê¡¢»à·º¤ò²óÈò¤¹¤ë»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÈï¹ð¤Ë»à·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·èÍýÍ³¤òÊ¹¤»à·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ¤òÍÉ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£