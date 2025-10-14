¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«
¡¡ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤Ë¤è¤ë301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¤³¤Î¸å¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Àè½µËö¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÄÉ²Ã´ØÀÇÉê²Ý¤ò´Þ¤à¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¸å¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ù²ü´¶¤¬¤ä¤ä¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÂÐ¹³ºöÈ¯É½¤Ç¡¢·Ù²ü´¶¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µ¡¢Àè¡¹½µËö¤Î147±ßÂæÁ°È¾¤«¤é152±ß20Á¬Âæ¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿Å¸³«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤äÄ´À°¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÏ¹ç¤¤¡£Àè½µËö¤Ë¤Ä¤±¤¿151±ß10Á¬Âæ¤¬ÌÜÀè¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£º£Æü¸áÁ°¤Ë152±ßÂæÈ¾¤Ð¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÄ¶¤¨¤¿¸å¡¢¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢152±ßÂæÁ°È¾¤«¤éÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¡¢Ìá¤ê¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²¼¥È¥é¥¤¤ÎÀª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£Æü¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆFRBµÄÄ¹¤¬Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊNABE)¡¡Ç¯¼¡Áí²ñ¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤È¶âÍ»À¯ºö¤¬¥Æー¥Þ¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢Ç¯¼¡Áí²ñ¤Ç¤ÎÄêÎã¹Ö±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Ë¤è¤ëÊÆ·Êµ¤¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯2²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤âÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¿¥¤ê¹þ¤à¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤Î¸«Êý¤ÈµÄÄ¹¤Î»ÑÀª¤ÎÐªÎ¥¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÁê¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¤Ï¸ÛÍÑÅý·×¤Î¼å¤µ¤«¤éÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ±ß¤ÇÂç¤¤¯Çä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£¼º¶ÈÎ¨¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë°²½¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÇ¯Æâ¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬ÂçÀª¤Î¸«Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íø²¼¤²¤Î´üÂÔ¤¬¤ä¤ä³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
